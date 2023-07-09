Haberler Trabzonspor Umut verdi

Umut verdi

Fırtına bu sezonun ilk maçına Hırvat ekibi karşısında çıktı. Hazır rakibine karşı oyuna tutuk başladı ancak 2. yarıdaki futboluyla ışık saçtı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
Umut verdi

Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıklarına Trabzon'da başlamıştı. Ardından da Slovenya'nın Kranj kentinde kampa başlamıştı. İlk hazırlık karşılaşmasını da Hajduk Split ile oynadı. Rakip 1 hafta sonra Dinamo Zagreb ile Süper Kupa maçı oynayacağı için Trabzonspor'a göre çok daha hazırdı. 4. hazırlık maçına çıkan Dinamo'nun aksine Fırtına bu sezon ilk kez sahadaydı. Trabzonspor mücadeleye tutuk bir başlangıç yaptı. Özellikle hücuma organize şekilde çıkmakta zorlandı. Bu bölümde kalesinde 2 gol gördü. İkinci devrede ise işler değişti.

ŞANSSIZLIK YAŞADI

Karadeniz temsilcisi, ikinci devrede maça ortak oldu. Abdülkadir Ömür ve Enis Destan'ın şutları direkten geri geldi. Oyun kurulumu çok daha etkili olmaya başladı. Yeni transferlerden Mislav Orsic de henüz ilk maçtan kalitesini ortaya koydu. Şut performansı yüksekti. Trabzonspor ikinci devrede gole çok yaklaşmasına rağmen bir türlü rakip ağları sarsamadı. Mücadele 2-0 Hajduk Split'in üstünlüğüyle tamamlandı. Nenad Bjelica'nın öğrencileri gelecek adına ışık saçan bir futbol sergiledi. As oyuncular geldikçe sistem daha da oturacak.

YENİ FORMALAR İLE İLK KEZ

Trabzonspor'un Hajduk Split ile oynadığı hazırlık karşılaşmasında futbolcular yeni sezon formalarıyla sahaya çıktılar. Taraftarlar, bordo renkli formayı çok beğendiler. Bu mücadele sonrasında forma satışlarında artış yaşanacağı tahmin ediliyor.

FERNANDEZ SAKATLANDI

Bordo-mavili ekibin yeni stoperi Joaquin Fernandez büyük bir talihsizlik yaşadı. İlk yenilen golde pozisyona engel olmak isterken diz kapağını kale direğine çarptı. Teknik direktör Nenad Bjelica onu hemen kenara alarak yerine Stefano Denswil'i oyuna sürdü. Başarılı stoper oyuncusu kontrol amaçlı futbolcusunun hastaneye götürüldüğünü söyledi.

ORSİC EN AKTİF İSİMDİ

Yeni transfer Orsic de dünkü maçta oynadı. Southampton'dan gelen tecrübeli kanat, hücumların en aktif ismiydi. İsabetli şutlarla Split kalesini zorladı. Bir vuruşunda kaleci topu kurtarmak isterken direğe çarptı ve kısa süreli bir baygınlık yaşadı.

DAHA GELEN OLACAK

Fırtına'nın hocası Bjelica karşılaşma sonrasında şunları söyledi: "Petkovic için hem kulübüyle hem kendisiyle görüşüyoruz. Tek hedefimiz o değil. Her bölgeye oyuncu bakıyoruz. Aramızdan ayrılan olursa mutlaka yerini transferle dolduracağız. Dinamo Zagreb benim çalıştığım bir takım. Tabii ki onları gördüğüm zaman konuşacağım.

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