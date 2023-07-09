Haberler Trabzonspor TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan Trezeguet'ye kanca!

TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan Trezeguet'ye kanca!

Jorge Jesus’un başına geçtiği Al Hilal ile ezeli rakibi Al İttihad Mısırlı yıldızı istiyor. Fırtına 10 milyon Euro bonservis kazanabilir.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Jorge Jesus'tan Trezeguet'ye kanca!

Fenerbahçe'den ayrıldıktan sonra Al Hilal'in başına geçen Jorge Jesus'un transfer listesi ortaya çıktı. Deneyimli çalıştırıcı, en beğendiği isim olan Mahmoud Trezeguet'yi kadrosunda görmek istediğini iletti. Arap temsilcisi kısa süre içinde resmi bir teklifle Trabzonspor'un kapısını çalacak. Karadeniz ekibinde Trezeguet gönderilmesi planlanan oyuncular arasında yer almıyor. Ancak 10 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödenirse sıcak para girişi için yönetimin teklifi değerlendirmeye alması bekleniyor. Bu arada 28 yaşındaki futbolcuyu Al İttifak da takip ediyor.

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