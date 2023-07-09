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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Filip Benkovic ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Bordo mavililer son olarak Filip Benkovic ile anlaşmaya vardı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:22 Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 12:41
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Filip Benkovic ile anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Bordo mavililer son olarak Filip Benkovic ile anlaşmaya vardı. Trabzonspor, Hırvat stoper Filip Benkovic'in transferini sonuçlandırdı.

Fırtına 25 yaşındaki Hırvat stoperi Udinese'den satın alma opsiyonu ile kiraladı.

Oyuncu bu akşam Türkiye'ye gelecek.

FILIP BENKOVIC KİMDİR?

25 yaşındaki Hırvat futbolcu Filip Benkovic sahada stoper olarak görev alıyor.

Futbol hayatına ülkesinin Dinamo Zagreb takımının altyapısında başlayan oyuncu ardından Dinamo Zagreb'in A takımına yükselmeyi başardı. Sonrasında ise 2018 yazında yazında Leicester'ın yolunu tuttu.

Leicester'dan ise Celtic, Bristol City, Cardiff City, Leuven takımlarına kiralandı.

Futbolcu 2022 kış transfer döneminde ise Leicester'dan İtalyan ekibi Udinese'nin yolunu tuttu.

Udinese'den ise 2022 yaz transfer döneminde Alman ekibi Braunschweig'a kiralandı. Sonrasında Udinese'ye geri dönen futbolcuyla son olarak Trabzonspor kiralık olarak anlaşmaya vardı.

Kısa süre içerisinde transferin resmiyet kazanması bekleniyor.

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