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Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da!

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Hırvat stoper Filip Benkovic, İstanbul'a geldi. 25 yaşındaki oyuncu, İtalya'nın Udinese takımından satın alma opsiyonu ile kiralandı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 01:23 Güncelleme Tarihi: 10 Temmuz 2023 Pazartesi 01:41
Trabzonspor'un yeni transferi İstanbul'da!

Trabzonspor transfer harekatını sürdürüyor. Hızını alamayan bordo-mavili ekip Filip Benkovic ile anlaşmaya vardı. Hırvat stoper sözleşmeye imza atmak için İstanbul'a geldi.

Transferin hızlı takımı Trabzonspor bir bomba daha patlattı. Takım Slovenya'da kampa devam ederken yönetim de Nenad Bjelica'nın verdiği liste doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdürüyor. Bordo-mavili ekip bir transferi daha tamamladı.

İtalya'nın Udinese takımında forma giyen Filip Benkovic satın alma opsiyonu ile kiralık olarak takıma katıldı. 25 yaşındaki oyuncu dün gece geç saatlerde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan Hırvat savunma oyuncusu, başkan Ertuğrul Doğan ile bir görüşme gerçekleştirecek. Sonra yola koyulacak.

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