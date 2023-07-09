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Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok kampa katıldı

Yeni sezona Slovenya’da hazırlanan Trabzonspor, Hajduk Split maçı sonrası çalışmalarını sürdürdü. Milli takımdan dönen Uğurcan, Eren ve Umut da kampa katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Temmuz 2023 Pazar 15:25
Trabzonspor’da Uğurcan Çakır, Eren Elmalı ve Umut Bozok kampa katıldı

Trabzonspor, dün hazırlık maçı oynadığı Hajduk Split müsabakasının ardından bugün çalışmalarına devam etti. Slovenya kampının 6'ıncı gününde, teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde saat 11.00'da yapılan idmanda; hazırlık maçında oynayan futbolcular rejenerasyon çalışması yaptı. Milli takımdan dönerek kampa katılan oyunculardan Eren Elmalı ve Umut Bozok ise aerobik çalışması yaptı. Takım kaptanı Uğurcan Çakır da, milli takımdan dönerek kampa katıldı.

Bordo mavililer, pazartesi günü yapılacak antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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