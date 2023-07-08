Yoğun pres

Fırtına'nın hocası Nenad Bjelica idmanlarda çok aktif. Hırvat çalıştırıcı antrenmanlarda öğrencilerine sürekli sık sık neler yapmaları konusunda uyarılarda bulunuyor. Hücum setlerini ve savunmada pozisyon almaları tekrarlatıyor. Her hata üzerinde en ince ayrıntısına kadar duruyor. Böylece saha içinde öğrencilerinin mükemmeli istemelerini sağlıyor. Öğrencilerine, "Topu kaybettiğinizde prese devam edin. Mücadeleyi bırakmayın. Hep daha iyisini isteyin" diyor.

CEZALI İDMAN

Bjelica idmanlarda ilginç ödül ve cezalar veriyor. Kaybeden takım, kazanan arkadaşlarına euro cinsinden para veriyor. Aynı zamanda yenilen takımın oyuncuları şınav çekme cezası da alıyor. Futbolcular hem paralarından olmamak hem de şınav çekmemek için büyük çaba sarf ediyor.

STOPERE İYİ İKİLİ OLDULAR

Slovenya Kampı'nda öne çıkan isimler yavaş yavaş belli oluyor. Bunlardan ikisi Nenad Bjelica'nın geçen sezonki gözdelerinden Hüseyin Türkmen ile yeni transferlerden Joaoquin Fernandez. İki futbolcu antrenman maçlarında aynı takımda olduklarında kolay kolay gol yemiyorlar. Teknik direktör Nenad Bjelica da bu iki oyuncunun uyumundan bir hayli memnun.

FIRTINA BUGÜN SAHNE ALIYOR

Yurt dışı hazırlık kampı için Slovenya'da bulunan bordo-mavililer sezon öncesi ilk hazırlık maçına bugün çıkacak. Karadeniz devi, Hadjuk Split ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 12.30'da başlayacak. Fırtına'nın yeni transferlerinden Orsic'in de bugün forma giymesi bekleniyor. Trabzonspor bugünden sonra sırasıyla Fehervar, Celje, Rabotnicki ve son olarak da 26 Temmuz'da Kranj takımları ile karşı karşıya gelecek.

MİLLİ OYUNCULAR 9 TEMMUZ'DA

Trabzonspor'da milli takımlarında forma giyen futbolcular, yarın kampa katılacak. Teknik direktör Nenad Bjelica da dört gözle onları bekliyor. As oyuncularının dönüşüyle birlikte taktik idmanların sayısı da artacak. Hırvat çalıştırıcı, böylece sezon öncesinde sahada görmek istediklerini tüm oyunculara aktarabilecek.

EDIN VISCA GOL ŞOV YAPTI

Sakatlığı sebebiyle geçen sezonun büyük bölümünü kaçıran Edin Visca yeni döneme hırsla girdi. Oynadığı sezonlarda gol ve asistte çift haneli rakamları bulmaya alışkın olan 33 yaşındaki futbolcu antrenmanlarda farkını ortaya koymaya başladı. Mermi gibi şutlarıyla fileleri sürekli havalandırıyor. Teknik direktör Nenad Bjelica'dan da alkışı alıyor.

ABDÜLKERİM RESİTAL SUNDU

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın gözdelerinden Abdülkadir Ömür idmanlardaki performansıyla göz dolduruyor. Genç yıldız, kenar ortalarına vurduğu akıl dolu vuruşlarla fileleri sarsıyor. Önceki gün antrenmanda yandan gelen ortaya topukla harika bir vuruş yaptı, meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Takım arkadaşları bu golü ayakta alkışladı. Özel bir sezona imza atacak.