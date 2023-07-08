Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Hajduk Split maçı sonrası Petkovic açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Önceliğimiz lige hazır duruma gelmek. Listemizde birçok oyuncu var ve yeni sezon için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petkovic'te transfer listemizde yer alıyor ama o olmazsa da, başka alternatiflerimiz var.

Aramızdan ayrılacak futbolcular olabilir. Her pozisyona futbolcu bakıyoruz.

Joaquin Fernandez kontrol amaçlı hastanede. Sonuçlar çıkınca daha net bir şey söylebiliriz.