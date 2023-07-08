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Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Hajduk Split maçı sonrası Petkovic açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu. Bjelica'nın özellikle transfer ile ilgili sözleri dikkat çekti. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:37 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 14:45
Trabzonspor'da Nenad Bjelica'dan Hajduk Split maçı sonrası Petkovic açıklaması!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica, Hajduk Split ile oynanan hazırlık maçının ardından açıklamalarda bulundu.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

Önceliğimiz lige hazır duruma gelmek. Listemizde birçok oyuncu var ve yeni sezon için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Petkovic'te transfer listemizde yer alıyor ama o olmazsa da, başka alternatiflerimiz var.

Aramızdan ayrılacak futbolcular olabilir. Her pozisyona futbolcu bakıyoruz.

Joaquin Fernandez kontrol amaçlı hastanede. Sonuçlar çıkınca daha net bir şey söylebiliriz.

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