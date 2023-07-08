Trabzonspor Hajduk Split maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo mavililer Slovenya'daki hazırlık kampında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor.

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TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Hajduk Split arasında oynanan özel maç TSİ 12.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Muhammet Taha - Serkan, Hüseyin, Fernandez, Arif - Doğucan, Emirhan, Abdülkadir - Visca, Orsic - Gomez.

Hajduk Split: Lucic, Dolcek, Sarlija, Ferro, Sigur, Melnjak, Krovinovic, Benrahou, Grgic, Mlakar, Dajaku.

İŞTE MAÇIN GOLÜ