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Trabzonspor Hajduk Split maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor. Bordo mavililer hazırlık kampında özel maçta Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 12:50 Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2023 Cumartesi 13:00
Trabzonspor Hajduk Split maçı CANLI İZLE

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da yeni sezon öncesi hazırlıklar tüm hızıyla devam ediyor.

Bordo mavililer Slovenya'daki hazırlık kampında Hırvat ekibi Hajduk Split ile karşı karşıya geliyor.

BU MÜCADELEYİ HABERİMİZDEN CANLI OLARAK İZLEYEBİLİRSİNİZ...

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TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Trabzonspor ile Hajduk Split arasında oynanan özel maç TSİ 12.30'da başladı. Mücadele A Spor'da canlı olarak yayınlanıyor.

TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI 11'LERİ

Trabzonspor: Muhammet Taha - Serkan, Hüseyin, Fernandez, Arif - Doğucan, Emirhan, Abdülkadir - Visca, Orsic - Gomez.

Hajduk Split: Lucic, Dolcek, Sarlija, Ferro, Sigur, Melnjak, Krovinovic, Benrahou, Grgic, Mlakar, Dajaku.

İŞTE MAÇIN GOLÜ

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