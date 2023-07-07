Haberler Trabzonspor Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Gelecek sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor ile Hajduk Split, Slovenya kampında kozlarını paylaşacak. Nenad Bjelica yönetimindeki Fırtına'da yeni transferler vitrine çıkacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 16:20 Güncelleme Tarihi: 07 Temmuz 2023 Cuma 16:40
Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazılrıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya'da kamp yapıyor. Fırtına, Hajduk Split ile kozlarını paylaşacak. MAç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hajduk Split maçı 8 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz bilinmiyor.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
Yeşilçam'ın Gaddar Kerim'i yıllar sonra ortaya çıktı! Hikmet Taşdemir acı gerçeği anlattı! "Parmaksız oyuncu aranıyordu…"
Kuruluş Osman'ın yıldızı Burak Özçivit kendisini metrelerce yüksekten aşağı attı "Biraz fazla oldu sanırım" Eşi Fahriye Evcen...
Arda Güler ilk şovunu yaptı!
Gomis'ten Arda'ya mesaj! "Benim gördüğüm..."
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına Hajduk Split maçına hazır!
Ertuğrul Doğan'dan flaş transfer açıklaması!
Kurtarıcı filminin oyuncuları kim, film ne zaman çekildi?
DÜŞÜŞ (FALL) FİLMİNİN KONUSU NEDİR?
Muharrem ayı ne zaman 2023?
4
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta? Trabzonspor - Hajduk Split maçı saat kaçta? 16:20
PSG'den 60 milyon euro'luk transfer! PSG'den 60 milyon euro'luk transfer! 16:12
Arda Güler ilk şovunu yaptı! Arda Güler ilk şovunu yaptı! 15:54
Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? Zenit - Fenerbahçe maçı saat kaçta? 15:51
Fırtına Hajduk Split maçına hazır! Fırtına Hajduk Split maçına hazır! 15:42
Gomis'ten Arda'ya mesaj! "Benim gördüğüm..." Gomis'ten Arda'ya mesaj! "Benim gördüğüm..." 15:30
Daha Eski
Anadolu Efes'ten bir takviye daha! Anadolu Efes'ten bir takviye daha! 15:05
Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu Cedi Osman'ın yeni takımı belli oldu 14:54
Arda Güler'den flaş 'Türkçe' kararı! Arda Güler'den flaş 'Türkçe' kararı! 14:02
İşte Arda'nın Real'le sahaya çıkacağı ilk maç İşte Arda'nın Real'le sahaya çıkacağı ilk maç 13:38
Annesi ağladı, Arda Güler gözyaşlarını böyle sildi! Annesi ağladı, Arda Güler gözyaşlarını böyle sildi! 13:22
Arda Güler'in R. Madrid'deki forma numarası belli oldu! Arda Güler'in R. Madrid'deki forma numarası belli oldu! 13:07