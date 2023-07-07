Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Hazırlık maçı

Trabzonspor - Hajduk Split maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Nenad Bjelica yönetiminde yeni sezon hazılrıklarını sürdüren Trabzonspor, Slovenya'da kamp yapıyor. Fırtına, Hajduk Split ile kozlarını paylaşacak. MAç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Hajduk Split maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - HAJDUK SPLIT MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hajduk Split maçı 8 Temmuz Cumartesi günü saat 18:00'de oynanacak. Maçın yayınlanacağı kanal henüz bilinmiyor.