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Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 12:56
Trabzonspor'un Slovenya kampı sürüyor

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları kapsamında geldiği Slovenya'da hazırlıklarını sürdürüyor.

Teknik direktör Nenad Bjelica yönetiminde, Slovenya Futbol Federasyonuna ait sahada başlayan antrenmana Uğurcan Çakır, Larsen, Eren Elmalı, Siopis, Kourbelis, Bakasetas, Bardhi, Trezeguet ve Umut Bozok ile vize sorunu yaşayan genç oyuncu Hakan Yeşil katılmadı.

Bordo-mavili futbolcular, antrenmanda iki grup halinde yarı sahada pas çalışmasının ardından çift kale maç oynadı.

Teknik direktör Nenad Bjelica, çift kale maçta futbolculara ne yapmaları gerektiği konusunda sık sık uyarılarda bulundu.

Trabzonspor, bu akşam yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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