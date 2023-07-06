Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan basın toplantısında konuşuyor | CANLI

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, düzenlenen basın toplantısında konuşuyor...

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BAŞKAN DOĞAN'IN SÖZLERİNDEN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

Göreve geldiğimiz günden beri toplamda 37 milyon euro civarında bir rakamı kulübün kasasına koyduk. Stadyum sponsorluğu konusunu 1 hafta 10 güne kadar çözmüş olacağız.

Biz Trabzonspor olarak Anadolu kulüplerinin yaşadığı sıkıntıların farkındayız ve onların yanındayız.

"1 MİLYAR TL AÇIK VAR"

Trabzonspor'un yıllık geliri 615 milyon TL, yıllık gideri ise 800 milyon TL. Bu 800 milyon TL'de takım giderleri ve personel maaşları yok. Trabzonspor'un son şampiyon olduğu seneden gidersek, yaklaşık 27 milyon euro, 1 milyar liralık bir açığı var. Bu şartlar altında kulüpleri yönetmek çok zor hale geliyor.

"LAHTIMI KADRO DIŞI"

Lahtimi konusu doğru. Oyuncu, tüm uyarılarımıza rağmen Trabzon'a gelmedi. Noter tespiti yaptırdık, ceza kestik. Hocamız, kamp kadrosunun dışında bıraktı. Gelişmelere göre neler yaşanacağını göreceğiz. Oyuncu, şu anda Trabzon'a dönmek istemediğini söylüyor. Son durum bu.

Basketbolda sponsor arayışımız devam ediyor. Çok istediğimiz bir şey ama işin sonunda maliyetler nedeniyle bir noktada tıkanıyoruz.

"RESMİ TEKLİFLERİMİZİ İLETTİK"

Bakasetas ve Siopis yeni sözleşme hakkında, "Biz teklifleri 3 gün önce kendilerine ilettik. Henüz kampa katılmadılar. Cumartesi gününden sonra geldiklerinden sonra kendileriyle görüşeceğiz. Ama resmi tekliflerimizi yaptık" ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'YA GİTMEK İSTERSE..."

Ben 'Uğurcan'ı Türkiye'de bir kulübe satmam' dedim. Satmam da. Ancak Uğurcan gelip Avrupa'ya gitmek isterse kendisine kolaylık sağlama konusunda söz verdik, sözümüzü tutarız.

Trabzonspor'un isminin olduğu her yerde, her zaman konu zirvedir. Trabzonspor, bu yılki kadrosunu da, hocasını da zirvede olmak için almıştır. Zirvede olmak için bu takımı kuruyordur. Mücadelemizin de tek amacı zirvedir.

"ARDA GÜLER İNŞALLAH BAŞARILI OLUR"

Arda Güler, tebrik ediyorum kendisini. Çok değerli, genç bir oyuncu, çok beyefendi bir oyuncu. Hareketlerinden, her şeyinden belli. İlk başta ailesine teşekkür etmek lazım, böyle bir evlat yetiştirdikleri için. Hocalarını kutlamak lazım, böyle bir oyuncuyu Türk futboluna kattıkları için. Kendisini de kutluyorum. Konuşulan kulüpler, dünyanın en büyük kulüpleri. İnşallah başarılı olur. Hepimiz de gurur duyarız. Arda Güler'le ilgili düşüncelerim bunlar.

Hocamızın verdiği liste dahilinde transfer çalışmalarımızı yapıyoruz. İstediği üç transferi yaptık. Gerçekleşmek üzere olan iki transferimiz daha var.