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Abdulkadir Parmak'ın talibi çok!

Trabzonspor'da kampa götürülmeyen isimlerden olan orta saha Abdulkadir Parmak ile birçok takımın ilgilendiği öğrenildi. Başta Sivasspor olmak üzere Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ve Pendikspor'un da sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki orta sahayla ilgilendiği bildirildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Temmuz 2023 Perşembe 06:50
Abdulkadir Parmak'ın talibi çok!

Trabzonspor'da kampa götürülmeyen isimlerden olan orta saha Abdulkadir Parmak ile birçok takımın ilgilendiği öğrenildi. Başta Sivasspor olmak üzere Süper Lig'in yeni ekiplerinden Yılport Samsunspor ve Pendikspor'un da sözleşmesinin son yılına giren 28 yaşındaki orta sahayla ilgilendiği bildirildi. Parmak, geçtiğimiz sezon kiralık olarak forma giydiği Gaziantep FK'de 11 maçta boy gösterirken, 1 gol kaydetti. Tecrübeli futbolcu, orta sahanın yanı sıra 10 numara ve ön libero pozisyonlarında da görev alabiliyor.

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