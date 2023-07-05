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Trabzonspor'un Zinckernagel ısrarı! Transferde takas formülü

Son dakika spor haberi: Karadeniz ekibinde teknik direktör Nenad Bjelica'nın transfer listesinde üst sıralarda yer alan Philip Zinckernagel için çeşitli formüller düşünülüyor. Trabzonspor ile Yunan devi arasında transfer için takas görüşmeleri tam gaz sürüyor. Olympiakos da Maxi Gomez ve Marc Bartra’yı kadroda görmeyi planlıyor. Fırtına hem Zinckernagel'i alıp hem de 3.5 milyon euro talep ediyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'un Zinckernagel ısrarı! Transferde takas formülü

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Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmek istediği Philip Zinckernagel için çalışmalar son sürat devam ediyor. Kontratında son yılına giren Danimarkalı orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıklarından sonuç alınamamıştı. Olympiakos'un bordo-mavili ekibin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Maxi Gomez ve Marc Bartra'ya kanca atması transfer ateşinin yeniden yanmasına sebep oldu. İki kulüp 3 oyuncu artı parayı kapsayan bir görüşme trafiği içinde.

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Bordo-mavililer, yüksek maaşlı Maxi Gomez ve Marc Bartra'nın kontratlarından çıkmak istiyor. Olympiakos'un iki oyuncuyu istemesi Trabzonspor için adeta piyango oldu. Bu kulüpten Philip Zinckernagel'e talip olan Fırtına da takasa sıcak yaklaştı. Buna göre Trabzonspor, Zinckernagel'e karşılık Yunan temsilcisine Maxi Gomez ve Marc Bartra'yı gönderecek. Üstüne de 3.5 milyon euro para istiyor. Olympiakos bu rakamda indirim bekliyor. Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.

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