Trabzonspor'un Zinckernagel ısrarı! Transferde takas formülü

Trabzonspor'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın kadrosunda görmek istediği Philip Zinckernagel için çalışmalar son sürat devam ediyor. Kontratında son yılına giren Danimarkalı orta saha oyuncusu için bonservis pazarlıklarından sonuç alınamamıştı. Olympiakos'un bordo-mavili ekibin gelecek sezon kadrosunda düşünmediği Maxi Gomez ve Marc Bartra'ya kanca atması transfer ateşinin yeniden yanmasına sebep oldu. İki kulüp 3 oyuncu artı parayı kapsayan bir görüşme trafiği içinde.

TEMASLAR HIZLANDI

Bordo-mavililer, yüksek maaşlı Maxi Gomez ve Marc Bartra'nın kontratlarından çıkmak istiyor. Olympiakos'un iki oyuncuyu istemesi Trabzonspor için adeta piyango oldu. Bu kulüpten Philip Zinckernagel'e talip olan Fırtına da takasa sıcak yaklaştı. Buna göre Trabzonspor, Zinckernagel'e karşılık Yunan temsilcisine Maxi Gomez ve Marc Bartra'yı gönderecek. Üstüne de 3.5 milyon euro para istiyor. Olympiakos bu rakamda indirim bekliyor. Görüşmelerin kısa süre içinde olumlu sonuçlanması bekleniyor.