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Trabzonspor'da kamp başladı

Kamp başladı Trabzonspor’un 23 gün sürecek Slovenya kampı dün başladı. Kafile Kranj’a gitti. Bordo-mavililer yurt dışı kampında 5 hazırlık maçı oynayacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 05 Temmuz 2023 Çarşamba 06:50
Trabzonspor'da kamp başladı

ARADENİZ ekibi, yeni sezon hazırlıkları kapsamında ilk etabı Trabzon'da yapmıştı. Çeşitli testlerden geçen futbolcular, bazen 2 bazen tek antrenmanla günü geçirmişlerdi. Teknik direktör Nenad Bjelica sıcak havaya rağmen yoğun şekilde idman yaptırmıştı. Oyuncuların hırsından ve antrenman performansından mutlu olan Bjelica şimdi gözünü ikinci kampa çevirdi. Bordo-mavili kafile dün 23 gün sürecek Slovenya kampı için bu ülkeye uçtu. Kranj'daki kamp resmen başlamış oldu. Tempo artacak, yeni sezon taktikleri üzerinden bol tekrarlı idmanlar yapılacak. Hem hücum hem savunma anlayışının oturması için sıkı çalışılacak.

Milli oyuncular 9 Temmuz'da

Bordo-mavili takımda ülke milli takımlarında forma giyen oyuncuların dönüş tarihi belirlendi. Yerli ve yabancı milli futbolcular, Slovenya Kampı'na 9 Temmuz'da dahil olacaklar. Bu tarihten itibaren Fırtına gelecek transferler hariç tam takım çalışmaya başlayacak.

5 HAZIRLIK MAÇI VAR

KARADENİZ ekibi, Slovenya Kampı'nda 5 hazırlık maçına çıkacak. İşte o karşılaşmalar:

8 Temmuz: Hajduk Split (Hırvatistan)

15 Temmuz: Fehervar (Macaristan)

16 Temmuz: Celje (Slovenya)

25 Temmuz Rabotnicki (Makedonya)

26 Temmuz Kranj (Slovenya

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