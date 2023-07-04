Haberler Trabzonspor Trabzonspor'da ayrılık! Genç oyuncu veda etti

Trabzonspor'da ayrılık! Genç oyuncu veda etti

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş, Göztepe ile analştı. Bordo-mavili kulüp, transferi resmen duyurdu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 14:19
Trabzonspor'da ayrılık! Genç oyuncu veda etti

Trabzonspor Kulübü, genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş'in, Göztepe A.Ş'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre kesin transfer için herhangi bir bedel alınmayacak olup futbolcunun, yurt içi veya yurt dışında bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde, transfer bedelinin yüzde 20'si Göztepe A.Ş tarafından kulübümüze ödenecektir. Ayrıca, Göztepe A.Ş, futbolcunun transferi için yurt içi bir kulüpten transfer teklifi alması halinde, ön alım hakkını kulübümüze tanıyacaktır."

DİĞER
Tanıyabilene aşk olsun! Şahin Kendirci'nin yeni imajına eleştirileri yağmuru!
Berdan Mardini "Allah kalbimize göre veriyor" dedi genç sevgilisiyle poz verdi görenler tek bir şeye kilitlendi "Kızın mı Allah bağışlasın"
F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı!
Cimbom yıldız isim için düğmeye bastı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar...
Fırtına'ya 1.91'lik kule! Transfere sıcak bakıyor
Bakan Işıkhan'dan memura ara zam açıklaması
Euro, dolar, sterlin, gram, çeyrek, yarım altın kaç TL?
İstanbul barajları son durum
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı Trabzonspor'da ayrılık! Resmen açıklandı 14:18
Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! Beşiktaş'a Barcelona'dan transfer iddiası! 14:02
Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? Galatasaray - Hull City maçı hangi kanalda? 12:39
Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar... Transfer resmen duyuruldu! Ayrıntılar... 12:31
F.Bahçe Barcelonalı yıldızla anlaştı! F.Bahçe Barcelonalı yıldızla anlaştı! 11:50
G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! G.Saray'dan bomba transfer hamlesi! 11:08
Daha Eski
Kartal'a bedava stoper! Teklif yapıldı Kartal'a bedava stoper! Teklif yapıldı 10:41
F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! F.Bahçe'den resmi açıklama! Anlaşma sağlandı! 10:19
Arda Güler için iki yeni iddia! Arda Güler için iki yeni iddia! 09:33
Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı Göz-Göz’de 10 oyuncu ayrıldı 01:12
Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! Arda Turan'dan Arda Güler'e transfer tavsiyesi! 00:44
F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor F.Bahçe'de flaş ayrılık! Yıldız isim veda ediyor 00:08