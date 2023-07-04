Trabzonspor'da ayrılık! Genç oyuncu veda etti

Trabzonspor Kulübü, genç savunma oyuncusu Taha Altıkardeş'in transferi konusunda Göztepe ile anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda da (KAP) yer alan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel futbolcu Taha Altıkardeş'in, Göztepe A.Ş'ye kesin transferi konusunda anlaşma sağlanmıştır. Anlaşmaya göre kesin transfer için herhangi bir bedel alınmayacak olup futbolcunun, yurt içi veya yurt dışında bir başka kulübe transferinin gerçekleşmesi halinde, transfer bedelinin yüzde 20'si Göztepe A.Ş tarafından kulübümüze ödenecektir. Ayrıca, Göztepe A.Ş, futbolcunun transferi için yurt içi bir kulüpten transfer teklifi alması halinde, ön alım hakkını kulübümüze tanıyacaktır."