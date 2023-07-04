Sahada savaşacağız

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, Slovenya Kampı öncesinde bir basın toplantısı düzenledi. Hırvat hoca yeni sezonda nasıl bir Trabzonspor izletmek istediğinin mesajlarını net olarak verdi. Usta çalıştırıcı "Transferde öncelikle karaktere bakarım. Biz de şu ana kadar karakterli oyuncular aldık. Ekonomik anlamda bizden daha güçlü takımlarla karşılaşacağız. Ancak sahadaki mücadelemizle onların önüne geçebiliriz. Oyuncularımdan beklentim, kaç dakika oynarlarsa oynasınlar sonuna kadar savaşmalarıdır. Onlar savaşacak. Mücadele edecekler" dedi.

4-3-3 OYNAYACAĞIZ

Nenad Bjelica şunları söyledi: "Orsic ile daha önce çalışmıştım. Kourbelis ve Fernandez geldi. Daha gelenler de olacak. Yeni transferlerimiz Orsic ve Fernandez'i takım çok iyi karşıladı. Kourbelis de önümüzdeki hafta aramıza katılacak. Ana sistemimiz 4-3-3 olacak. Buna uygun oyuncular bakmaya devam ediyoruz. İyi oynamaya çalışıyoruz, iyi mücadele edeceğiz. Kazansak da kaybetsek de taraftarı mutlu eden bir futbol oynamak istiyoruz."

Sıfırdan başlıyoruz

YENİ sezona hazırlanıyoruz. Sıfırdan başlıyoruz. Önümüzde güzel bir gelecek var. Başarıya aç bir oyuncu grubu var. Her istediğimi yerine getirmeye çalışıyorlar. Düşünce tarzımı anladılar. Ben de onları tanıdım. Sahadaki dönüşten mutluyum. Çalışmaktan zevk alan oyunculara sahibim"