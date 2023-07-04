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Kamp başlıyor

Fırtına'da sezonun en önemli kampı bugün başlıyor. Bordo-mavili kafile 4-26 tarihleri arasında gerçekleşecek Slovenya Kampı için bugün Kranj kentine gidecek. Kafile 13.30'da öncelikle Ljubljana'ya uçacak.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
Kamp başlıyor

Fırtına'da sezonun en önemli kampı bugün başlıyor. Bordo-mavili kafile 4-26 tarihleri arasında gerçekleşecek Slovenya Kampı için bugün Kranj kentine gidecek. Kafile 13.30'da öncelikle Ljubljana'ya uçacak. Oradan da Kranj Kasabası'na doğru hareket edecek. Akşam saatlerinde de yurt dışı kampının ilk antrenmanı gerçekleştirilecek. Teknik direktör Nenad Bjelica yeni sezonda takıma oynatmak istediği sistemleri bu kampta oyuncularına ezberletmeye başlayacak. Aynı zamanda yapılacak yüklemelerle futbolcular gelecek sezona hazırlanacak. Bjelica geçen sezon takımın 60. dakikadan sonra temposunun düşmesinden rahatsızdı. Bu kampta, fiziksel gücü yükseltme adına önemli çalışmalar yapılacak.

LAHTIMI NOTERLİK

İzin süresi dolmasına rağmen takıma katılmayan Lahtimi için noter tespiti yapıldı. Faslı oyuncu için yasal yollara başvurulacak. Oyuncuya transfer görüşmesi için izin verilmemesine rağmen kendi adına temaslarda bulunduğu kaydedildi. Ağır bir şekilde cezalandırılacak.

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