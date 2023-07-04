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İki genç imzaladı

Karadeniz ekibi alt yapısından yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu dün tesislerde kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Temmuz 2023 Salı 06:50
İki genç imzaladı
Karadeniz ekibi alt yapısından yetişen Abdurrahman Bayram ve Salih Malkoçoğlu dün tesislerde kendilerini profesyonel yapan sözleşmeleri imzaladı. Yöneticiler Derviş Köz ve Coşkun Öztürk'ün de katıldığı törende iki oyuncu 5'er yıllık kontratın altına imzalarını attılar. İki oyuncu da mutlu olduklarını söylediler. Abdurrahman "Hayallerimizin ilk adımını attık. Taraftarı olduğum takımım için terimin son damlasına kadar mücadele edeceğim" dedi. Salih de "Burası benim yuvam. Burada olmak benim için gurur kaynağı. Uzun yıllar hizmet etmek istiyorum" ifadelerini kullandı.
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