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TRABZONSPOR HABERLERİ - Bjelica'dan sistem açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica basın toplantısı düzenledi. Bjelica "Sezon boyunca ihtiyaç dahilinde sistem değişikliğine gidebiliriz ama temel sistemimiz 4-3-3 sistemi olacak. Buna uygun oyuncular bakmaya devam ediyoruz." dedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 16:40 Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 17:10
TRABZONSPOR HABERLERİ - Bjelica'dan sistem açıklaması!

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica basın toplantısı düzenledi.

İŞTE BJELICA'NIN AÇIKLAMALARI:

30 Haziran'da çalışmalara başladık. Milli Takım'da olan oyuncular bizimle değildi. İlk başladığımızda 9-10 oyuncu civarı ile antrenmanlara başladık. Aramıza katılanlarla birlikte çalışmalara devam ediyoruz. Bütün oyuncularımız çok iyi çalışıyor. Gerçekten yeni bir enerji görebiliyorsunuz.

Çalışmaktan zevk alan oyuncu grubu olduğunu görüyorsunuz. Aramızda çok genç arkadaşlarımız da var. Onlar da bizimle çalışıyor. Kiralıktan dönen oyuncular var. Aramızda daha sonra katılacak oyuncular da var. Toplamda 33-34 sayısına ulaşmış olacağız Slovenya kampında.

Yeni transferlerimiz Orsic ve Fernandez'i takım çok iyi karşıladı. Kourbelis de önümüzdeki hafta aramıza katılacak.

Bu sene özelinde, tabii ki değişiklikler olacaktır ama bizim genelde düşündüğümüz sistem 4-3-3 olacak. Sezon boyunca ihtiyaç dahilinde sistem değişikliğine gidebiliriz ama temel sistemimiz 4-3-3 sistemi olacak. Buna uygun oyuncular bakmaya devam ediyoruz.

Trabzonspor her zaman üretmeye çalışan bir takım. Uğurcan ve Abdülkadir'e bakabilirsiniz. İkisi de Trabzonspor altyapısından çıkmış önemli değerler.

Lahtimi, izinsiz olarak takımımızın ilk etap kamp çalışmalarına katılmadı. Takımımızın kontratlı oyuncusu, dolayısıyla kendisine uygulanacak cezayla alakalı yönetimimiz en kısa zamanda karar alacaktır.

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