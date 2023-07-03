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TRABZONSPOR HABERLERİ - Olympiakos'tan Bartra ve Gomez için yeni formül

Son dakika Trabzonspor haberleri: Trabzonspor'un iki yıldız ismi Maxi Gomez ve Marc Bartra'ya Olympiakos'un ilgisi devam ediyor. Bordo-mavililer, Yunan ekibinin ilk teklifini reddetti. Olympiakos bunun üzerine ikinci bir teklif yapmaya hazırlanıyor. (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 16:16
TRABZONSPOR HABERLERİ - Olympiakos'tan Bartra ve Gomez için yeni formül

Yunan ekibi Olympiakos, Trabzonspor'da forma giyen Marc Bartra ve Maxi Gomez'i kadrosuna katma konusunda ısrarlarını sürdürüyor.

TRT Spor'un haberine göre Olympiakos'un iki oyuncu için önerdiği 2,5 milyon Euro'luk teklif bordo-mavililer tarafından reddedildi. Pire ekibinin bunun üzerine bu rakamı yükseltmeye hazırlandığı öğrenildi.

Trabzonspor, iki oyuncunun da yüksek maliyeti nedeniyle kayda değer bir teklif gelmesi durumunda bu satışa sıcak bakıyor.Karadeniz temsilcisinin, Maxi Gomez ve Bartra'nın satışından yaklaşık 5 milyon euroluk bir gelir beklediği belirtildi.

Ayrıca Trabzonspor'un kanat rotasyonunda düşündüğü isimlerden Zinckernagel'in de transfere dahil olması gündemde. 5 milyon euroya çıkmak istemeyen Olympiakos, Bartra ve Maxi Gomez'e karşılık Zinckernagel ve bir miktar bonservis bedeliyle bu transferi tamamlamak istiyor.

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