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TRABZONSPOR HABERLERİ! İdmana katılmayan oyuncuya noter tespiti!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını çift idmanla sürdürürken, izni bitmesine rağmen takıma katılmayan Mountassir Lahtimi hakkında noter tespiti yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 12:37
TRABZONSPOR HABERLERİ! İdmana katılmayan oyuncuya noter tespiti!

Süper Lig'in 2023-24 sezonu hazırlıklarına başlayan Trabzonspor, çalışmalarına bugün yapılan çift idmanla devam etti. Bordo-mavililerin, Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde yaptığı idmanlarda, izinden dönen Maxi Gomez, takıma yeni katılan Onuralp Çevikkan ile milli takımdan dönen Enis Destan yer aldı.

LAHTIMI'YE YASAL PROSEDÜR

Milli takımlarında bulunan oyuncuların yer almadığı idmanlara Mountassir Lahtimi katılmadı. İzni bitmesine rağmen çalışmalara katılmayan Faslı oyuncu hakkında yasal yollara başvurulmak üzere noter tespiti yapıldı.

Trabzonspor Teknik Direktörü Nenad Bjelica, 4 Temmuz'da başlayacak Slovenya kampı öncesinde bugün saat 17.00'de basın toplantısı düzenleyecek ve bordo-mavili takım saat 18.00'de basına açık idman gerçekleştirecek.

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