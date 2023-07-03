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Hem zeki hem çevik

Trabzonspor, kaleci Onuralp Çevikkan ile 3 yıllık sözleşme yaptı. Çok çevik olan eldiven ayrıca LGS Türkiye üçüncüsü...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Hem zeki hem çevik

Transferin hareketli takımı Trabzonspor daha önceden prensip anlaşmasına vardığı Onuralp Çevikkan'ı resmen duyurdu. Karadeniz temsilcisi, 17 yaşındaki futbolcuyla 3 yıllığına anlaştı. Bordo-mavili ekibin renklerine kattığı Onuralp, hem iyi bir kaleci hem de başarılı bir öğrenci. Genç eldiven LGS sınavlarında Türkiye üçüncüsü oldu. Sağ ayağını kullanan Onuralp 1.90 boyunda. Bordo-mavililer, geleceğe yatırım olarak düşündükleri genç eldivenin adeta üzerine titriyor. Uğurcan Çakır'ın yurt dışına satışı halinde kaleyi rahatlıkla ona devredebileceklerine inanıyorlar.

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