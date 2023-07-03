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Denswil ve Gomez döndü

Karadeniz ekibinin iki önemli ismi Maxi Gomez ve Stefano Denswil, izinlerinin dolmasıyla birlikte Trabzon'daki kamp kadrosuna katıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Denswil ve Gomez döndü

Kısa süre içerisinde milli takıma giden ve izinsiz olarak kampa katılmayan Montasser Lahtimi dışında tam kadro çalışmalara başlayan bordo-mavililerde morallerin oldukça yüksek oluşu da dikkatleri çekti.

Pas çalıştılar

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Sabah seansında dinamik ısınma ve pas çalışması gerçekleştirildi. Antrenmanın son bölümünde ise aerobik çalışma ile bordo-mavili oyuncuların esneklik sağlaması yönünde bir idman yapıldı. Teknik direktör Nenad Bjelica oyuncuların antrenman performansından bir hayli memnun.

Sıcak bunalttı

Futbolcuları idman temposu kadar sıcak hava da yoruyor. Dün termometrelerin 28 dereceleri gösterdiği ve nemin yüzde 60'lara yükseldiği saatlerde antrenman yapan bordo-mavililerde oyuncular çareyi başlarına su dökerek bulmaya çalıştı. Abdülkadir Ömür de aşırı sıcaktan sık sık başını suyla yıkadı.

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