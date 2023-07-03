Bjelica’dan güç vurgusu

Hırvat çalıştırıcı onlara "Bu idmanlar çok önemli. Sezon boyunca çok işinize yarayacak. Fiziksel yönden güçlü bir takım olacağız. Böylece teknik olarak da sahada istediklerimizi daha kolay yapabileceğiz" diyor.

Bjelica teknik anlamda oyuncularının en doğru hareketleri yapabilmesi için çabalıyor. Uygulamasını sahada görmek istiyor. Atılan bir hatalı pas üzerine pozisyonu durduran Bjelica, doğru verilinceye kadar tekrarlıyor. Böylece mükemmeli arıyor.

Ekibe yeni bir takviye

Nenad Bjelica'nın ekibi genişliyor. Bjelica'nın talimatları sonrası Hırvatistan Milli Takımı'nda 2 sene görev yapan ardından Dinamo Zagreb'de usta hoca ile birlikte 7 yıl boyunca çalışan Leonard Sovina, Trabzonspor'un yeni kondisyoneri oldu. Sezon öncesi yüklemelerde önemli sorumluluğu olacak.

Dersine çalışıyor

Nenad Bjelica ve yardımcıları yeni sezon hazırlıkları sürerken idmanlarda dahi ders çalışıyor. Hırvat çalıştırıcı ve ekibi, ilk etap çalışmalarında sık sık not alıyorlar. Ardından bir araya gelip bu notları karşılaştırıyorlar. Yeni transferler ve genç oyuncular ayrıca mercek altında tutuluyor. Her oyuncu için ayrı ayrı değerlendirme yapılıyor.