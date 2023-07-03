Haberler Trabzonspor Bjelica’dan güç vurgusu

Bjelica’dan güç vurgusu

Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica sezon başı hazırlıklarında oyuncularıyla sık sık motivasyon konuşmaları gerçekleştiriyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
Bjelica’dan güç vurgusu

Hırvat çalıştırıcı onlara "Bu idmanlar çok önemli. Sezon boyunca çok işinize yarayacak. Fiziksel yönden güçlü bir takım olacağız. Böylece teknik olarak da sahada istediklerimizi daha kolay yapabileceğiz" diyor.

Bjelica teknik anlamda oyuncularının en doğru hareketleri yapabilmesi için çabalıyor. Uygulamasını sahada görmek istiyor. Atılan bir hatalı pas üzerine pozisyonu durduran Bjelica, doğru verilinceye kadar tekrarlıyor. Böylece mükemmeli arıyor.

Ekibe yeni bir takviye

Nenad Bjelica'nın ekibi genişliyor. Bjelica'nın talimatları sonrası Hırvatistan Milli Takımı'nda 2 sene görev yapan ardından Dinamo Zagreb'de usta hoca ile birlikte 7 yıl boyunca çalışan Leonard Sovina, Trabzonspor'un yeni kondisyoneri oldu. Sezon öncesi yüklemelerde önemli sorumluluğu olacak.

Dersine çalışıyor

Nenad Bjelica ve yardımcıları yeni sezon hazırlıkları sürerken idmanlarda dahi ders çalışıyor. Hırvat çalıştırıcı ve ekibi, ilk etap çalışmalarında sık sık not alıyorlar. Ardından bir araya gelip bu notları karşılaştırıyorlar. Yeni transferler ve genç oyuncular ayrıca mercek altında tutuluyor. Her oyuncu için ayrı ayrı değerlendirme yapılıyor.

DİĞER
Zerrin özer GÜNAYDIN'a konuştu! "Bu tipinle kimse seni izlemez deyip alay ettiler"
Zaniolo, Aleyna Kalaycıoğlu'ndan kalayı yedi! Güzelleri takipten çıkarttı...
De Gea F.Bahçe'ye! Sözleşmesi belli oldu
Resmi teklif yapıldı! İşte G.Saray'ın cevabı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına için gemileri yaktı! Kulübüyle konuştu ve...
Trabzonspor'dan transfer sürprizi!
Doktor maaşları ne kadar oldu?
Hemşire maaşları ne kadar oldu?
Öğretmen maaşları ne kadar oldu?
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi 01:25
Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi Ve anlaşma tamam! İşte F.Bahçe'nin yeni transferi 01:06
Djiku’ya teklif gitti Djiku’ya teklif gitti 00:55
Halil’de işlem tamam Halil’de işlem tamam 00:54
Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya Filenin Sultanları’nın rakibi İtalya 00:50
Genç Periler mağlup oldu Genç Periler mağlup oldu 00:49
Daha Eski
Ryan Kent’ten 4 yıllık imza Ryan Kent’ten 4 yıllık imza 00:49
Hull İstanbul’da Hull İstanbul’da 00:48
Plajda hentbol rüzgarı esti Plajda hentbol rüzgarı esti 00:48
İşte Kartal’ın kurmay ekibi İşte Kartal’ın kurmay ekibi 00:47
Potada destan yazdık Potada destan yazdık 00:47
Kanarya sezonu açtı Kanarya sezonu açtı 00:46