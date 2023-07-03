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TRANSFER HABERİ: Bruno Petkovic Trabzonspor için gemileri yaktı! Kulübüyle konuştu ve...

Son dakika spor haberi: Trabzonspor'un transferdeki gözdesi, Bruno Petkovic, kulübü Dinamo Zagreb'den kolaylık istedi. Teknik direktör Bjelica'nın isteği üzerine Fırtına, Hırvat golcüde ısrarlı davranıyor. 28 yaşındaki tecrübeli forvet de eski hocasıyla buluşmak için adeta can atıyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Temmuz 2023 Pazartesi 06:50
TRANSFER HABERİ: Bruno Petkovic Trabzonspor için gemileri yaktı! Kulübüyle konuştu ve...

Süper Lig'de yeniden zirveyi kovalamak isteyen Karadeniz ekibi transferde hareketli günler geçiriyor. Kourmpelis, Fernandez, Orsic ve Onuralp'i renklerine bağlayan bordo-mavililer forvet için Bruno Petkovic'ten başkasını düşünmüyor. Teknik direktör Nenad Bjelica da ısrarla onu istiyor. Trabzonspor, Dinamo Zagreb'in 5 milyon euro'dan başlayan pazarlıklarda Hırvat ekibinin inadını kırmaya başladı. 2.5 milyon euro'ya Bruno Petkovic'in bonservisini almak için çaba gösteriyor.

'KOLAYLIK SAĞLAYIN'

Trabzonspor, Dinamo Zagreb ile 1 yıl kontratı kalan Bruno Petkovic için uğraşırken tecrübeli forvet de bordomavili kulübe gelmek için uğraşıyor. Eski hocası Nenad Bjelica ile yeniden buluşmak isteyen Hırvat forvet, Dinamo Zagreb yöneticileriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Petkovic bu buluşmada kariyerini Trabzonspor'da sürdürmek istediğini belirterek "Beni bırakın. Bonservisimde Trabzonspor'a kolaylık sağlayın. Bjelica'nın yanına gitmek istiyorum" ifadelerini kullandı. Bu da Fırtına'nın işini kolaylaştırıyor.

Petkovic, Bjelica'yla çalıştığı 73 maçta 23 gol, 23 asistle oynadı.

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