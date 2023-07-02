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TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da kıran kırana Petkovic pazarlığı!

Fırtına, Dinamo Zagreb'in inadını kırmakta kararlı. Karadeniz ekibinde eksik parçalar arasında en önemlisi golcü transferi. Hırvat ekibi 5 milyon euro'dan aşağı inmedi. Fırtına doğru anı kolluyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Temmuz 2023 Pazar 06:50
TRANSFER HABERİ: Trabzonspor'da kıran kırana Petkovic pazarlığı!

Süper Lig'de yeniden şampiyonluk yarışının içinde olmak isteyen Trabzonspor, transfer sezonunun hızlı takımlarından biri. Bordo-mavililer kritik bölgelere tek tek takviyeler yaparken eksik parçalar arasında en önemlisi olan forvete henüz kimse gelmedi. Teknik direktör Nenad Bjelica özellikle Bruno Petkovic'i bekliyor. Bu sebeple alternatif isimlerle sadece dirsek teması devam ediyor. Petkovic için ise kıran kırana pazarlıklar var. Ancak Dinamo Zagreb kulübü 5 milyon euro'nun altına düşmedi.

BONSERVİSİNİ MECBUREN İNDİRECEK

Trabzonspor ise burada aceleci bir görüntü sergilemek istemiyor. Karadeniz ekibinin forvete, özellikle de Bruno Petkovic'e ihtiyacı var ancak kasasından yüksek bonservis bedeli çıkarmayı düşünmüyor. Kontrat senesinde olan 28 yaşındaki forvetin yeni sözleşme imzalamaması Fırtına'nın elini kolaylaştırıyor. Dinamo Zagreb 5 milyon euro'da ısrar etse de gelecek yıl bedavaya elinden kaçırmamak için daha düşük bir rakamı onaylamak zorunda kalacak. Karadeniz ekibinin idarecileri de tam olarak doğru zamanı bekliyor.

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