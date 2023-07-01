TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'da Bruno Petkovic düğümü çözülüyor! Yüz yüze görüşülecek

Karadenız devinin teknik direktörü Nenad Bjelica'nın transfer listesinin başında iki oyuncu vardı: 'Petkovic ve Orsic.' Hırvat sol kanat Orsic'i renklerine bağlayan Trabzonspor'un şimdiki hedefi Petkovic. Dinamo Zagreb kulübü ile uzun zamandır devam eden görüşmelerde yeni bir seviyeye geçileceği belirtiliyor. Bordo-mavililerin bu konuda 'şans ayağına geldi' denilebilir. Çünkü Fırtına'nın 4 Temmuz'da Slovenya'da başlayacağı hazırlık kampının otelinde Dinamo Zagreb de kalacak. Yani iki takım da aynı yerde kamp yapacak.

HIRVAT BASINI DİKKAT ÇEKTİ

Trabzonspor yönetimi, resmi teklif sunduğu Petkovic için kamp yapılan otelde Zagreb yetkilileriyle masaya oturacak. Bu görüşmede transfer kesin olarak sonuçlandırılmaya çalışılacak. Bordo-mavili kulüp yetkilileri bu bilgiyi teyit ederken, Hırvat basınında da Petkovic transferinin aynı yerde kamp yapacak olan iki kulüp arasında sonuçlandırılacağına dair vurgular yapıldı. Teknik direktör Bjelica'nın birkaç kez görüştüğü Petkovic, görüşmelerin olumlu sonuçlanmasını bekliyor.

ATAR VE ATTIRIR

Petkovic, 1.93 boyuyla rakip savunmalar için yıpratıcı bir oyuncu. Özellikle hava toplarında çok etkili. Yanındaki oyunculara hücum anlamında faydası yüksek. Nenad Bjelica da onun bu yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor.

145 GOLE DİREKT ETKİ

Teknik direktör Nenad Bjelica'nın heyecanla beklediği Bruno Petkovic bugüne kadar 347 karşılaşmaya çıktı. 64'ü Dinamo Zagreb forması altında olmak üzere rakip ağları 86 defa havalandırdı. Yine 47'si Hırvat ekibinde olmak üzere 59 da asist yaptı. Toplamda 145 gole direkt etkisi oldu. Milli forma altında ise 32 maçta 9 golü var.

SÖZLEŞMESİ BİTİYOR

Fırtına'nın Dinamo Zagreb ile pazarlıklarında eli güçlü. Çünkü Petkovic'in anlaşması 2024'te bitiyor. Kontrat yılında olduğu için de Zagreb gelecek yıl bedavaya gitmemesi adına bu yıl tecrübeli forvetini satmaya mecbur kalacak.