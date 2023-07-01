1.3 milyon euro ödenecek

KAP'a gönderilen açıklamada "Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya, 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 300 bin euro, 2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon 400 bin euro garanti ücret ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 4.4'ü oranında ödeme yapılacaktır" ifadelerine yer verildi

İLK İDMANINA ÇIKTI

Bordo-mavili takımın yeni transferlerinden Joaquin Fernandez de takımla birlikte ilk antrenmanına çıktı. 27 yaşındaki stoper erken saatlerde geldiği tesislerde personelle tanıştıktan sonra antrenman sahalarında da kısa bir gezinti yaptı.

171. YABANCI OLDU

Real Valladolid takımı ile sözleşmesi bittikten sonra gelen Fernandez 171., Southampton'dan alınan Orsic ise bordo-mavililerin bugüne kadar transfer ettiği 172. yabancı oldu. Bartra'nın ardından Fernandez, Trabzonspor'un renklerine kattığı 2. İspanyol futbolcu konumunda yer aldı.

3 TAKVİYE GERÇEKLEŞTİ

26 Mart 2023'te göreve gelen Başkan Ertuğrul Doğan 3 yabancı transferi gerçekleştirdi. Bordomavililer bu periyotta Dimitrios Kourmpelis ve Joaquin Fernandez ve Mislav Orsic'i renklerine kattı.

YUNANLILAR AĞIRLIKLI

Karadenız devi, Siopis ve Bakasetas'ın Yunanistan Milli Takımı'ndan arkadaşı Kourmpelis de alarak 4. Yunan'a imza attırdı. Bordo-mavili kulüp, daha önce de Papadopoulos'u getirmişti. Kourmpelis ile Yunan oyuncular ağırlık kazanmış oldu.