Trabzonspor'da yeni transfer Joaquin Fernandez ilk idmanına çıktı!

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarına çift idmanla başladı. Yeni transferlerden Joaquin Fernandez ilk kez idmana çıkarken, kiralıktan dönen Flavio da takıma katıldı.

Yeni sezon hazırlıklarına bugün başlayan Trabzonspor, ilk günü çift idmanla geçirdi. Teknik direktör Nenad Bjelica eşliğinde yapılan sabah ve akşam idmanlarında, ülkelerinin milli takımlarında olan oyuncuların yanı sıra, transfer görüşmesi için izin verilen Djaniny ve kadro dışı olan Koita yer almadı.

FERNANDEZ İDMANDA, FLAVIO GERİ DÖNDÜ

Bordo-mavili takıma transfer olan ve dün akşam kente gelen Joaquin Fernandez, yeni takımıyla bugün ilk idmanına çıktı. 2020 yılında Trabzonspor'a katılan ancak kadroda yer bulamadığı için son olarak Al-Taawoun'a kiralanan Flavio, kiralık sözleşmesinin bitmesi nedeniyle bordo-mavili takıma geri döndü. Bjelica'nın performansını görmek istediği Brezilyalı oyuncu, takımla çalışmalara katıldı.

Trabzonspor, yeni sezon hazırlıklarını yarın yapılacak antrenmanla sürdürecek.