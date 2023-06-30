Trabzonspor Mislav Orsic transferini resmen açıkladı!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor Hırvat oyuncusu Mislav Orsic'in transferini açıkladı. Bordo mavililer yıldız oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.
İşte oyuncunun sözleşme detayları;
• 2.4 milyon Euro bonservis (3 taksit)
• Sonraki satışta kardan %20 pay
• 2023/24: 1.6 milyon Euro
• 2024/25: 1.6 milyon Euro
• 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında toplam 40 lig maçında yer alırsa sözleşme 1 yıl uzayacak.
• 2025/26: 1.8 milyon Euro
Trabzonspor'dan yapılan açıklama;
Kamuoyuna duyuru
Profesyonel futbolcu Mislav Oršić ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. ifadeleri kullanıldı.
Mislav Oršić, iyi bayramlar diler 😉#MasterClass pic.twitter.com/FaQ0aTVe2d
— Trabzonspor (@Trabzonspor) June 30, 2023