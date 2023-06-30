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Trabzonspor Mislav Orsic transferini resmen açıkladı!

Son dakika haberi: Trabzonspor yeni transferi Mislav Orsic'in transferini KAP'a bildirdi. İşte Hırvat yıldızın sözleşme detayları... | TS HABERLERİ

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 21:50 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 21:55
Trabzonspor Mislav Orsic transferini resmen açıkladı!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Trabzonspor Hırvat oyuncusu Mislav Orsic'in transferini açıkladı. Bordo mavililer yıldız oyuncuyla 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

İşte oyuncunun sözleşme detayları;

• 2.4 milyon Euro bonservis (3 taksit)

• Sonraki satışta kardan %20 pay

• 2023/24: 1.6 milyon Euro

• 2024/25: 1.6 milyon Euro

• 2023/24 ve 2024/25 sezonlarında toplam 40 lig maçında yer alırsa sözleşme 1 yıl uzayacak.

• 2025/26: 1.8 milyon Euro

Trabzonspor'dan yapılan açıklama;

Kamuoyuna duyuru

Profesyonel futbolcu Mislav Oršić ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır. ifadeleri kullanıldı.

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