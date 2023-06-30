Haberler Trabzonspor SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Joaquin Fernandez'i resmen açıkladı!

SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Joaquin Fernandez'i resmen açıkladı!

Son dakika TS transfer haberleri... Trabzonspor, Joaquin Fernandez ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını açıkladı. Oyuncunun ne kadar kazanacağı ve anlaşma ayrıntıları KAP'a bildirildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 10:13 Güncelleme Tarihi: 30 Haziran 2023 Cuma 10:30
SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Joaquin Fernandez'i resmen açıkladı!

Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu... Oyuncu, 2023-24 sezonu için 1.3 milyon Euro, 2024-25 sezonu için ise 1.4 milyon Euro kazancak.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE:

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