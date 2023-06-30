SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ: Trabzonspor Joaquin Fernandez'i resmen açıkladı!

Trabzonspor, Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu... Oyuncu, 2023-24 sezonu için 1.3 milyon Euro, 2024-25 sezonu için ise 1.4 milyon Euro kazancak.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4,4'ü oranında ödeme yapılacaktır." denildi.

Kamuoyuna duyuru Profesyonel futbolcu Joaquin Fernandez Moreno ile 2 yıllık anlaşma sağlanmıştır. pic.twitter.com/mZ88jpxNyS — Trabzonspor (@Trabzonspor) June 30, 2023

KAP'A YAPILAN AÇIKLAMA ŞU ŞEKİLDE: