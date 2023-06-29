TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Maxi Gomez'e Yunanistan'dan kanca!

Trabzonspor'un geçtiğimiz sezon Celta Vigo'dan transfer ettiği Maxi Gomez'in talipleri çoğalıyor.

Star Gazetesi'nin haberine göre; Suudi Arabistan, İspanya ve ABD'den talipleri bulunan Trabzonspor'un yıldızına ilk somut girişim Yunanistan'dan geldi. Olympiakos Kulübü, Trabzonspor'la iletişime geçip, fiyat sordu.

Trabzonspor, yıldız futbolcusu için kapıyı 4-5 milyon euro'dan açmayı düşünüyor.

PETKOVIC TRANSFERİ GOMEZ'E BAĞLI

Mislav Orsic'in ardından bir diğer Hırvat yıldız Bruno Petkovic için yoğun mesai veren Trabzonspor'da, bu transferin durumu biraz da Maxi Gomez'in gidişiyle ve ondan gelecek bonservisle alakalı.

TAKAS İHTİMALİ

Maxi Gomez konusunda Olympiakos ile masaya oturulursa, Zinckernagel transferi pazarlıklarda yeniden gündeme gelebilir.

Trabzonspor, Olympiakos'un Danimarkalı ofansif orta saha oyuncusu için kiralama teklifi yapmış ancak olumsuz cevap almıştı. Olympiakos aynı zamanda Bartra'yı listesinde bulunduruyor.

7 GOLÜ VAR

Trabzonspor formasıyla 37 resmi maça çıkan Maxi Gomez bu karşılaşmalarda 7 gol, 6 asistlik katkı sağladı.