Haberler Trabzonspor Enis Bardhi için ret

Enis Bardhi için ret

Sezon başında İspanya'dan transfer edilen Enis Bardhi, beklentilerin uzağında kaldı. 27 yaşındaki Makedon 10 numaranın Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmese de bir Suudi Arabistan kulübü oyuncu için 300 bin euro'luk kiralama teklifi yaptı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 29 Haziran 2023 Perşembe 06:50
Enis Bardhi için ret
Sezon başında İspanya'dan transfer edilen Enis Bardhi, beklentilerin uzağında kaldı. 27 yaşındaki Makedon 10 numaranın Trabzonspor'da kalıp kalmayacağı henüz netleşmese de bir Suudi Arabistan kulübü oyuncu için 300 bin euro'luk kiralama teklifi yaptı. Ancak yönetim bu parayı yeterli görmedi.
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