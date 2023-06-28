Trabzonspor'a müjdeli haber!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yeni inşa edilecek havalimanı için Trabzonspor Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin taşınacağı yönünde uzun süredir devam eden tartışmalara son noktayı koydu. Sabah'ta yer alan habere göre bordo-mavili kulübün başarılarının altyapısı olan ve birçok anıyı barındıran tesislerin 1985 yılında bir idari bina ve iki sahayla hizmete açıldığını anımsatan Bakan Uraloğlu, tesislerin Türk futbolunun önemli mihenk taşlarından biri olduğuna dikkat çekti.

BİR KULÜBÜN HAFIZASI

Çok sayıda gencin Türk futboluna kazandırılmasında Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nin tarihsel önemine vurgu yapan Uraloğlu, "O tesislerde çok önemli anılar ve tarih yaşıyor. Şampiyonluklar ve üzüntüler burada yaşandı. Burası sadece tesis değil, Trabzonspor'un hafızasını barındırıyor. Bu tarihi biz de yaşatmak istiyoruz. O nedenle yeni inşa edilecek havaalanı için tesisler taşınmayacak" dedi.