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Orsic Trabzon’da

Bordo-mavililer 5 milyon euro isteyen Southampton’ı 2 milyon euro’ya ikna etti ve ‘yeni Nwakaeme’ ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Orsic Trabzon’da

Trabzonspor, üçüncü transferini sonuçlandırdı. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın, bordo-mavili takıma imza attıktan kısa bir süre sonra traNsfer edilmesini talep ettiği Hırvat kanat Mislav Orsic için uzun süredir yaptığı pazarlıklarda sonuca ulaştı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında oyuncuyu Dinamo Zagreb'ten 5 milyon 750 bin euro bonservis bedeliyle transfer eden İngiliz ekibi Southampton, bordo-mavili yönetimden de ilk önce tam 5 milyon euro talep etti.

ISRARLA GELMEK İSTEDİ

Ancak Hırvat oyuncunun bu süre içerisindeki dik duruşu nedeniyle İngiliz kulübü zaman içerisinde rakamı hep aşağı seviyelere kadar çekti ve son olarak 2 milyon 200 bin euro'ya ikna oldular. Bu rakam üzerinden yapılan anlaşma sonrasında da Orsic ile 1 yılı opsiyonlu 4 yıllık sözleşme imzalandı. Orsic geçtiğimiz sezon oynadığı 32 karşılaşmada 13 gol 8 asistlik katkı sağladı. Fırtına, bu transfer için Southampton yönetiminin sahibi olduğu Göztepe'ye Taha Altıkardeş'i verdi.

BİRLİKTE ÇALIŞTILAR

Bjelica, Dinamo Zagreb'te Orsic ile 2 sezon çalışmıştı. Hırvat yıldız 4 sezon üst üste Hırvat Ligi'nde şampiyonluk yaşarken, Zagreb'te 214 maçta 91 gol, 40 asistlik muazzam bir hücum katkısı gösterdi. İki ayağını da kullanabilen bir futbolcu olarak öne çıkan 30 yaşındaki futbolcu, her iki kanatta ve forvette görev yapabilen tam bir joker pozisyonunda. Orsic, Hırvat Milli Takımı formasını 26 kez giydi ve 2 gol-8 asistlik katkı sağladı.

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