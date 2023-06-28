Haberler Trabzonspor Forvet geri sayımı

Forvet geri sayımı

Petkovic için Dinamo Zagreb’e teklif sunan bordo-mavililer, Belçika ekibi Seraing’le sözleşmesi 2 gün sonra bitecek olan Marius ile masaya oturdu. Prensipte anlaşıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 28 Haziran 2023 Çarşamba 06:50
Forvet geri sayımı

Trabzonspor'un forvet transferinde sürpriz gelişmeler yaşanıyor. 28 yaşındaki Hırvat golcü Bruno Petkovic için Dinamo Zagreb'e resmi teklif sunan Karadeniz devi, Belçika takımı Seraing ile sözleşmesi 30 Haziran'da sona erecek Marius Mouandilmadji için de hamle yaptı. Fırtına, 25 yaşındaki forvet ile bir görüşme gerçekleştirerek prensip anlaşmasına vardı. Belçika'da yaklaşık 350 bin euro kazanan 1.90 boyundaki futbolcu için Trabzonspor yönetimi 3+1 yıl sözleşme teklif etti.

YILLIK 600 BIN EURO

Her sezon maaşı performansına göre artacak şekilde 600 bin euro yıllık maaşa el sıkışıldı. Bu sezon Belçika Ligi'nde 26 maça çıkan Marius; 11 gol ve 1 asistlik performans sergiledi. Tecrübeli futbolcunun oyun tipi, orta sahadan topla birlikte uzun mesafe kat etmesi Sörloth'u andırırken, çalım tarzının ise Nwakeame ve Djaniny'yi anımsatması dikkat çekti. Teknik direktör Nenad Bjelica'nın onay vermesi ile el sıkışılan Marius için Petkovic'in durumuna göre hamle yapılabilir.

DİĞER
Dünyaca ünlü yıldız Shakira, Gerard Pique’nin ihaneti ile ilgili ilk kez bu kadar açık konuştu: İhaneti hastanede öğrendim!
Trabzonspor Dimitrios Kourbelis'in transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları...
İtalyanlar duyurdu! Becao Fenerbahçe'ye geliyor
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Orsic Trabzon’da
Fırtına Petkovic'in alternatifini buldu!
Kurban Bayramı mesajları resimli 2023
Deprem son dakika! 28 Haziran deprem mi oldu?
BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA İSTANBUL
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Orsic Trabzon’da Orsic Trabzon’da 01:35
Kourbelis 2+1 yıllık imza attı Kourbelis 2+1 yıllık imza attı 01:34
Üzümcü ile devam Üzümcü ile devam 01:15
Pirlo Sampdoria'da Pirlo Sampdoria'da 01:14
Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi Zaha adım adım F.Bahçe'ye! O teklifi kabul edildi 01:08
G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! G.Saray'a Angelino'dan büyük şok! 01:08
Daha Eski
Trabzonspor transferi resmen açıkladı! Trabzonspor transferi resmen açıkladı! 01:08
Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! Wanda Nara'dan şoke eden Icardi hamlesi! 01:08
G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! G.Saray yıldız golcüyle görüşmelere başladı! 01:08
Fırtına o isimle prensipte anlaştı! Fırtına o isimle prensipte anlaştı! 01:07
Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi Torreira'dan flaş hamle! O iddialara yanıt geldi 01:07
Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor Yönetim biletini kesti! F.Bahçe o isimle yollarını ayırıyor 01:07