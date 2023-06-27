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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Mislav Orsic ile prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Bordo mavililer son olarak 30 yaşındaki Hırvat yıldız Mislav Orsic ile prensipte anlaştı. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 21:29 Güncelleme Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 21:42
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Mislav Orsic ile prensipte anlaştı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Son olarak A Spor'da yer alan habere göre Fırtına, Hırvat sol kanat Mislav Orsic ile prensipte anlaştı.

Gelen bilgiye göre bordo mavililer futbolcuyla 3+1 yıllık olmak üzere anlaşmaya vardı.

Ayrıca Fırtına, İngiliz ekibi Southhampton'a 2 milyon euro civarında bir bonservis bedeli ödeyecek.

MISLAV ORSIC KİMDİR?

Mislav Orsic futbola Hırvatistan'ın Kustasija takımında başladı. Ardından bir başka Hırvat ekibi Inter Zapresic'in yolunu tuttu.

Oyuncu kariyerinde sonrasında sırasıyla, Spezia, Rijeka, Celje, Dragons, Yatai, Ulsan, Dinamo Zagreb takımlarında forma terletti.

2023 kış transfer döneminde ise İngiliz ekibi Southampton ile anlaştı.

Ana mevkisi sol kanat olan oyuncu sağ kanat ve santfor olarak da sahada görev alabiliyor.

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