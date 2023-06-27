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TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Uğurcan Çakır'a dev talip! Kısa süre içinde...

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri: Şampiyonlar Ligi finalisti Inter, milli kaleci Uğurcan Çakır için ilgi kağıdını kulübe iletti. Kısa bir süre içinde resmi tekliflerini de sunacaklar. İşte detaylar... (TS spor haberi)

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
TRABZONSPOR TRANSFER HABERLERİ - Uğurcan Çakır'a dev talip! Kısa süre içinde...

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Bordo-mavilli takımın kalecisi Uğurcan Çakır bir kez daha Avrupa kulüplerinin gözdesi durumunda. Nottingham Forest'in ardından İnter de milli eldiven ile resmen ilgilendiğini duyurdu. İstanbul'daki Şampiyonlar Ligi finalini Manchester City'ye kaybeden İnter'de kaleci Andre Onana'nın ayrılmasına kesin gözle bakılıyor.. Rotası da büyük bir ihtimalle Manchester United olacak. Şimdiden önlemini alan İnter, Trabzonspor'a ilgi kağıdı yolladı. Onana'nın olası transferi sonrasında İtalyan devinin resmi teklifi de iletmesi bekleniyor. Uğurcan'ı yurt içine satmayacağını söyleyen yönetim 15 milyon euro'luk önerileri dinleyecek.

NOTTINGHAM FOREST DA İSTEKLİ

Uğurcan Çakır'ı yaklaşık 1 aydır yakın takibe alan Nottingham Forest'ten de bir hamle bekleniyor. Yönetim, kaptanlarını satma gibi bir düşünce içinde değil ancak kulübü tatmin edecek bir rakam önerildiği taktirde Uğurcan ile oturularak bir karar verilecek.

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