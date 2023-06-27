Trabzonspor Kourbelis transferini resmen açıkladı!

Yeni sezona iddialı giriş yapmak isteyen Trabzonspor transferde atağa kalktı. Bordo-mavililer resmi sitesinden, Dimitrios Kourbelis'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulübü Panathinaikos ile sözleşmesi sona eren 29 yaşındaki oyuncu, bedelsiz olarak Trabzonspor'a transfer oldu.

Ön libero mevkisinde forma giyen Yunan futbolcu, stoper ve merkez orta saha bölgelerinde de görev alabiliyor.

Geçtiğimiz sezon Panathinaikos ile 36 maçta sahaya çıkan Kourbelis, 1 gol ve 2 asistlik katkı verdi.

Yunan futbolcu, ülkesinin milli takımında ise 32 maçta 1 gol kaydetti.

KAP AÇIKLAMASI YAPILDI!

Trabzonspor'un KAP'a yaptığı açıklamada; Profesyonel futbolcu Dimitrios Kourmpelis ile opsiyon hakkı Kulübümüze ait olmak üzere 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 950 bin euro,

2024-2025 futbol sezonu için 1 milyon euro garanti ücret ödenecektir.

Opsiyon hakkının Kulübümüz tarafından kullanılması halinde, futbolcuya, 2025-2026 futbol sezonu için 1 milyon 100 bin euro garanti ücret ödenecektir.

Menajerlik hizmeti olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 3'ü oranında ödeme yapılacaktır. ifadeleri kullanıldı.

"BİZE HER YER TRABZON"

Trabzonspor'un transferini videolu paylaşımla duyurduğu Kourbelis, "Merhaba Trabzonspor taraftarları. Ailenize katıldığım için çok mutluyum. Elimden gelenin en iyisi yapmak için hazırım. Bize Her Yer Trabzon" ifadelerini kullandı.