Kampta ilk rakip Hajduk

Bordo-mavililer yeni sezon hazırlıkları kapsamında 4-26 Temmuz tarihleri arasında Slovenya'da olacak. Kamptaki ilk rakip de belirlendi. Buna göre Trabzonspor, yurt dışı kampının ilk maçını Hajduk Split ile oynayacak.
Bordo-mavilileryeni sezon hazırlıklarıkapsamında 4-26 Temmuztarihleri arasında Slovenya'daolacak. Kamptaki ilk rakip debelirlendi. Buna göre Trabzonspor,yurt dışı kampınınilk maçını Hajduk Split ile oynayacak.Kamp başladıktan4 gün sonra oynanacak mücadeledeNenad Bjelica dahaçok gençlere ve kiralıktandönen futbolculara şans vermeyiplanlıyor.