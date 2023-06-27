Joaquin tamam

Karadeniz temsilcisinde sezon devam ederken Vitor Hugo ile yollar ayrılmıştı. Kulübün yüksek maaş alan oyunculardan vazgeçmesi sebebiyle Marc Bartra da çıkış kapısına yakın. Ağırlıklı olarak bonservisi elinde olan futbolculara bakan Trabzonspor, aradığı ismi İspanya'da buldu. Valladolid ile kontratı sona eren Joaquin Fernandez ile masaya oturan Karadeniz ekibinin idarecileri kısa süre içinde de anlaşmaya vardı. 27 yaşındaki futbolcu Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Sağlık kontrollerinden geçtikten sonra da resmi imzayı atacak.

HAVA TOPU VERMİYOR

Fırtına'nın yeni transferi Joaquin Fernandez'in alacağı rakam da belli oldu. İspanyol futbolcu, Trabzonspor'dan 1.3 milyon euro alacak. Tecrübeli savunma oyuncusu geçen sezon La Liga'da 27 karşılaşmada forma giydi. 1 defa fileleri havalandırmayı başardı. 1.90'lık boyuyla hava toplarında etkili bir futbolcu. Sağ ayağını kullanıyor. Trabzonspor'un hocası Nenad Bjelica, çok beğendiği Hüseyin Türkmen ile birlikte yeni transfer Joaquin Fernandez'i birlikte kullanacak. Kampa yetişecek olması da bordo-mavililer adına ikilinin uyum sağlaması için değerli.

ÇARŞAMBA GELECEK CUMA İDMANA ÇIKACAK

Trabzonspor'un yeni transferi Joaquin Fernandez'in seyahat programı da belli oldu. Buna göre 27 yaşındaki futbolcu Çarşamba günü Türkiye'ye gelecek. Önce sağlık kontrollerinden geçecek. Resmi kontratı imzalayacak. Cuma günü de takımın yeni sezon çalışmasında yerini alacak.

KOLAY KART GÖRMÜYOR

Joaquin Fernandez'in en önemli özelliği az kart görmesi. İspanyol futbolcu, Almeria ve Valladolid'de toplam 296 karşılaşmaya çıktı. Sadece 1 defa oyundan atıldı. Sarı kart sayısı da 82. Ana mevkisi stoper. Ancak gerek kaldığında orta sahada da görev yapabiliyor.