Haberler Trabzonspor Ejuke ile ilk temas

Ejuke ile ilk temas

Menajerlerin önerdiği Nijeryalı kanat oyuncusu için kulübü CSKA Moskova'dan fiyat istendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Ejuke ile ilk temas
Trabzonspor transfer döneminde kılı kırk yarıyor… Kulübün paralarını hatalı transfere harcamak istemeyen yönetim ve teknik heyet bu sebeple kendilerine önerilen her ismi farklı parametrelerle takip ediyor. Bunlardan biri de Chidera Ejuke. Beşiktaş'ın da gündeminde olan kanat oyuncusunun CSKA Moskova ile 1 yıl daha kontratı bulunuyor. Bordo-mavili idareciler, Rus kulübüyle temas kurarak rakam sordular. Fırtına bu bölgede Trezeguet'ten vazgeçmeye niyetli değil. Ancak ayrılması durumunda alternatifsiz de kalmak istemiyor. Bu sebeple bir sol kol kanat havuzu oluşturuluyor. Ejuke de mercek altına alındı.
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