Çalışkan Trezeguet

Mısırlı yıldız yeni sezona bambaşka bir hırs ve heyecanla hazırlanıyor. Geçen sezon 13 gol, 10 asistle takımın en fazla skora etki eden ismi olan Trezeguet bu yıl da iddialı. Sosyal medyaya sık sık çalışma videolarını yüklüyor. Tecrübeli hücum oyuncusunun takımdan ayrılmasını istemeyen yönetim ilk ödemeye onun hesabına yatırmıştı. Teknik direktör Nenad Bjelica da onun yeteneklerinden faydalanmayı planlıyor. Yönetim, menajerler ile de görüşerek "Trezeguet için 10 milyon euro'nun altındaki teklifleri önümüze getirmeyin" talimatı verdiler.