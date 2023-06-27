Haberler Trabzonspor Bjelica da hazırlanıyor

Bjelica da hazırlanıyor

Trabzonspor'u hedefsiz kaldığı dönemde teslim alan ve başarılı bir grafik çizen Nenad Bjelica yeni dönem öncesi heyecanlı. Geçen sezon sorumluluğu yüksek olmayan Hırvat hoca bu yıl tamamen takımı baştan oluşturuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Haziran 2023 Salı 06:50
Bjelica da hazırlanıyor
Trabzonspor'u hedefsiz kaldığı dönemde teslim alan ve başarılı bir grafik çizen Nenad Bjelica yeni dönem öncesi heyecanlı. Geçen sezon sorumluluğu yüksek olmayan Hırvat hoca bu yıl tamamen takımı baştan oluşturuyor. Sevabıyla günahıyla yeni sezonun sonucu ona yazacak. Usta çalıştırıcı da bu bilinçle yeni sezon öncesinde çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürüyor.
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