Bjelica da hazırlanıyor

Trabzonspor'u hedefsiz kaldığı dönemde teslim alan ve başarılı bir grafik çizen Nenad Bjelica yeni dönem öncesi heyecanlı. Geçen sezon sorumluluğu yüksek olmayan Hırvat hoca bu yıl tamamen takımı baştan oluşturuyor.
Trabzonspor'uhedefsiz kaldığı dönemde teslim alan ve başarılı bir grafik çizen Nenad Bjelica yeni dönem öncesi heyecanlı. Geçen sezon sorumluluğu yüksek olmayan Hırvat hoca bu yıl tamamen takımı baştan oluşturuyor. Sevabıyla günahıyla yeni sezonun sonucu ona yazacak. Usta çalıştırıcı da bu bilinçle yeni sezon öncesinde çalışmalarını büyük bir ciddiyetle sürdürüyor.