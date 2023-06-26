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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Uğurcan Çakır piyangosu! İngilizlerden dev teklif

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'un kalesini koruyan Uğurcan Çakır ile ilgili flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. File bekçisi için İngiliz ekibi Nottingham Forest dev bir teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 07:21
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor'a Uğurcan Çakır piyangosu! İngilizlerden dev teklif

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır için Nottingham Forest harekete geçmeye hazırlanıyor. Galatasaray'ın ilgisi üzerine konuşan başkan Ertuğrul Doğan "Trabzonspor Kulübü, kaptanını yurt içinde hiçbir takıma satmaz. Avrupa'dan da güçlü teklifler olursa ancak değerlendiririz" ifadelerini kulanmıştı. Adı bir süredir Nottingham Forest ile anılıyor.

İngiltere'nin efsane ekibinin kısa süre içinde bordo-mavili kulübün kapısını çalması bekleniyor. Premier Lig temsilcisinin bonservis bedeli olarak 11.5 milyon euro'luk bir bedeli ödemeye hazır olduğu kaydedildi. Trabzonspor ise rakamı biraz daha yukarı çekmeye çalışacak. Son kararı da Uğurcan'a bırakacak. Fırtına, Altınordu'nun kalecisi Onuralp Çevikkan'ı almıştı. Genç eldiven yetenekli olduğu kadar başarılı da bir öğrenci. LGS sınavında Türkiye üçüncüsü olarak dikkatleri üzerine çekmişti. Geleceği parlak bir kaleci ve öğrenci

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