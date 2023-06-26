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TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı!

Süper Lig devlerinden Trabzonspor'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Son olarak bordo mavililerin 27 yaşındaki İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmaya vardığı öğrenildi. İşte detaylar...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 17:57 Güncelleme Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 18:25
TRANSFER HABERİ | Trabzonspor Joaquin Fernandez ile prensip anlaşmasına vardı!

Spor Toto Süper Lig'in güçlü ekiplerinden Trabzonspor, savunma hattına takviye yapacak. A Spor'un duyurduğu habere göre Fırtına İspanyol stoper Joaquin Fernandez ile prensipte anlaştı.

Trabzonspor yeni sezon hazırlıklarına cuma günü başlayacak. Fernandez, cumartesi günkü çalışmalara katılabilir.

27 yaşındaki savunmacı sağ ve sol stoper bölgeleri dışında ön liberoda da forma giyebiliyor.

1.90'lık stoper bu sezon Real Valladolid forması ile 29 karşılaşmada süre aldı.

Kariyeri boyunca Real Valladolid dışında Almeria'da oynayan oyuncunun bonservis değeri 3 milyon euro.

Bordo-mavililer, Fernandez'in sözleşmesi bittiği için İspanyol ekibine bonservis ödemeyecek.

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