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Özel programa uymayan yandı

Fırtına'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın sezonun sona ermesiyle birlikte kampa davet ettiği futbolculara bir antrenman programı verdiği belirlendi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Özel programa uymayan yandı

Fırtına'da teknik direktör Nenad Bjelica'nın sezonun sona ermesiyle birlikte kampa davet ettiği futbolculara bir antrenman programı verdiği belirlendi. "Takım 60. dakikadan sonra yoruluyor. Demek ki daha ağır çalışmamız lazım" diyen Bjelica her oyuncu için ayrı bir program hazırlattı.

Dikkat edin kilo almayın

Nenad Bjelica'nın tatil öncesinde öğrencileriyle bir toplantı yaptı. İzinli günlerinde futbolcularının dikkatli olmalarını istedi. Hırvat çalıştırıcının "Tatilde kimse kilo alıp gelmesin. Verilen antrenman programına uymayan kampta zorlanır. Sıkı bir kamp sizi bekliyor olacak. Çok çalışacağız" dediği kaydedildi.

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