Hazır olun

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Karadeniz ekibinin yıldızı Dorukhan Toköz bir yandan tatilini sürdürürken diğer taraftan çalışmalarını da sürdürüyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
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Karadeniz ekibinin yıldızı Dorukhan Toköz bir yandan tatilini sürdürürken diğer taraftan çalışmalarını da sürdürüyor. Geçen sezon çapraz bağları koptuğu için uzun süre sahalardan uzak kalan 27 yaşındaki futbolcu talihsiz günleri geride bıraktı. Arkadaşlarıyla birlikte tatilde olan tecrübeli oyuncu yeni sezon öncesinde güçlü mesajlar verdi. Dorukhan, geçen sezonun hem kendisi hem de Trabzonspor için şanssız geçtiğini söyledi.

DAHA GÜÇLÜYÜZ

Dorukhan Toköz şöyle konuştu: "Şampiyonluk yaşadıktan sonra benim için de Trabzonspor için de kötü bir yıl oldu. Ağır sakatlığım sebebiyle takımıma faydalı olamadım. Dışarıda olmak çok kötü. O an yapabileceklerinizi biliyorsunuz ama elinizden bir şey gelmiyor. Trabzonspor için de iyi bir sezon geçmedi. Gelecek sezon farklı olacak. Bambaşka bir Dorukhan izleteceğim. Trabzonspor da çok daha güçlü olacak. Zirveye çıkacağız

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