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Aklı fikri burada

Annesi hasta olduğu için Brezilya'ya dönen Vitor Hugo kısa bir süre sonra onun vefatıyla sarsılmıştı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 26 Haziran 2023 Pazartesi 06:50
Aklı fikri burada

Annesi hasta olduğu için Brezilya'ya dönen Vitor Hugo kısa bir süre sonra onun vefatıyla sarsılmıştı. Bu dönemde kendisine her türlü kolaylığı gösteren Trabzonspor'u asla unutmadı. Yeni sezon formalarını beğendiğini sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Taraftar çağırdı

Bordo mavili taraftarlar da Vitor Hugo'nun aidiyetini çok beğeniyor. Bahia'da 10 maça çıkan yıldız stoperi, Trabzonspor'a geri davet ediyorlar. Oynadığı can siperhane ve akılla futbolla zihinlere kazınan Hugo için "Dönerse yine çok faydalı olur" yorumunda bulundular.

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