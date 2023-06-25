TRANSFER HABERİ | Galatasaray'dan Yunus Akgün'e Trabzonspor kancası!

Birçok pozisyon için arayışta olan Trabzonspor'un, Galatasaray forması giyen Yunus Akgün'ü kadrosuna katmak istediği öne sürüldü.

Haber 61'te yer alan haberde bordo mavili ekibin, Yunus Akgün için maliyet araştırması yaptığı, şartların oluşması halinde ise oyuncuyu kadrosuna katabileceği kaydedildi.

Galatasaray ile Haziran 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan 22 yaşında kanat oyuncusu, 2022-2023 sezonunda 28 resmi maçta 1 gol ve 4 asistlik performans sergilemişti.

Yunus Akgün, şu ana dek Türkiye Milli Futbol Takımı'nın da 5 kez formasını terletmiş ve 1 gol kaydetmişti.